ÜLESKUTSE: Ootame puuetega inimesi spordipäevale

Tänavune spordipäev on eriline, kuna külla tuleb Eesti paralümpiakomitee, tutvustades uue alana istevõrkpalli. Seda ala on võimalik harrastada nii tervetel kui ka füüsilise puudega inimestel. Lihtne reegel on, et kõik peavad maha istuma ning mäng võibki alata.