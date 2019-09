Saarlaste palgast nigelamat töötasu maksti vaid Hiiu- ja Valgamaal

Parimad palgad Harju- ja Tartumaal

Töötatud tunde keskmisest vähem

KÜSITLUS

Kas teie töötasu on Saaremaa keskmisest brutokuupalgast (II kvartalis 1084 eurot) suurem või väiksem?

Kaja Lokna FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kaja Lokna Kuressaarest:

Mina teen sotsiaaltööd. Töötan täiskoormusega, aga Saaremaa keskmisest jääb mu palk ikka väiksemaks. Ka sõprade ringkonnas pole kedagi, kes nii kõrget palka saaks.

Kati Nau Kuressaarest:

Minu palk ei ulatu keskmise lähedalegi. Töötan kaubanduses. Minu tutvusringkonnas siin Saaremaal saavad üle Eesti keskmise palga ainult need, kes Soomes töötavad.

Rain Tiirik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Rain Tiirik Kõljalast:

Mina töötan politseis ja saan Saaremaa keskmisest suuremat, aga mitte väga palju kõrgemat palka. Mu palk on üle 1100 euro. Minu tutvusringkonnas on palgad maakonna keskmisest madalamad, aga mitte väga palju väiksemad. Paljud käivad ka Soomes tööl – seal on tõesti palgad märgatavalt suuremad. Tean, et Saaremaa keskmine töötasu on üks madalamaid Eestis – sellega annab küll ära elada, aga mis elu see on? Noored, kes soovivad kinnisvara soetada, nii madala palgaga seda teha ei saa, samuti on raske uusi asju osta.

Terje Vinn FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Terje Vinn Kuressaarest:

Mina saan miinimumpalka. Töötan koristajana ja mul on täistööaeg. Üksi nii väikese palgaga ära ei elaks. Et hakkama saada, peab abikaasal olema ikka suurem palk.

Küsis Monika Metsmaa

Pildistas Maanus Masing