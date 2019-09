Vallaametnikud korjavad allasutustest ideid

Kahe nädalaga on külastatud 14 asutust ja kuu lõpuks peaks pooltel ring peal olema. Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treiel märkis, et eesmärk on kohapeal ära kuulata soovid, edusammud ja mured, ka need, mida saaks lahendada süsteemsemalt ja terviklikumalt.