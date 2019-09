Juhtimiskriis räsib valla rahahädas hooldekodu

"Vald on pannud hooldekodule kohustusi, mis on tekitanud kulutusi, omamata ise eelnevat analüüsi, mis ja kui palju midagi maksab," ütleb SA Lääne-Saare Hoolekanne endine nõukogu esimees Koit Voojärv . 29. augustil kell 11.12 esitas ta vallavanem Madis Kallasele avalduse nõukogu juhi kohalt lahkumiseks.

Samal päeval 11.49 edastas oma tagasiastumisavalduse hooldekodu juhataja Eve Lääts. Kui Saarte Hääl üleeile temalt kommentaari küsis, tuli vastuseks ebamäärane selgitus: "On olnud küll erinevaid nägemusi, aga kui vaadata sealseid arenguid ja protsesse, pole ma minemas kuhugi."

Koit Voojärve sõnul pole nõukogu seni Läätse avaldust rahuldanud ja tema hinnangul on naine teinud tegevjuhina head tööd. Küll on aga Voojärvel hulgaliselt etteheiteid hooldekodu omanikule, Saaremaa vallale. Neid saab lugeda tänase Saarte Hääle arvamusküljelt.

Pärast seda, kui Saarte Hääles ilmus eile Läätse tagasiastumise uudis, saatis Saaremaa vallavalitsus välja pressiteate, kus seisab, et vald asub asutuse rahapuudust lappima lisaeelarvest.

Veelgi suurem auk tekkis sellest, et märtsis pidi kasutusele võetama 4. korrus, kuid seegi jäi ära. Märtsist maini tõi see 45 180 eurot miinust.

Abivallavanem Niits vastas rahaküsimisele juuni alguses, et ootab juhatajalt plaani, kuidas tagada hooldekodu maksejõulisus. Enne tegevustoetuse taotlust ei rahuldata.

Vallavalitsuse eilse teate järgi on kavas hooldekodu septembrikuus lisaeelarvest toetada 78 300 euroga, kuid see pole kaugeltki kõik. Niitsi teatel on 78 300 eurot mõeldud enamasti tasumata arvete maksmiseks, oktoobris arutatakse aga raha eraldamist prognoositava kahjumi katteks.