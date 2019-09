AARNE MÄGI: Teatrit kõigile ehk 20 – kas vähe või palju?

Pilk eesriide taha

Detsembri neljandal päeval esietendub Eno Raua raamatu "Naksitrallid" põhjal dramatiseeritud samanimeline lastelavastus, kus mängivad meie teatri näitlejad Markus Habakukk, Jürgen Gansen ja Tanel Ting. Loo lavastab Rauno Kaibiainen, kes praegu on ka näitlejana hõivatud kolmes teatri lavastuses. Kuna iga uus lavastusprotsess kestab enam kui kuu aega, siis on repertuaaris olevate etenduste mängimine selle perioodi jooksul keeruline. Aasta alguses tahame aga keskenduda just etenduste mängimisele. Pole muidugi välistatud, et veebruaris alustame proove ühe noortele mõeldud looga. See selgub lõplikult jaanuaris. Suvel toome välja tõsiselt hea saaremaise loo, nimelt August Mälgu romaani "Õitsev meri" põhjal kirjutatud dramatiseeringu. Lavastajaks seekord Madis Kalmet, kellele see on esimene kokkupuude meie teatriga. Kohaks on praegu valitud Mihkli talumuuseum Vikil. See on suvelavastus, kuhu tahame kaasata ka hea hulga kohalikku rahvast.