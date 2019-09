Järgmise laulupeo ideekonkursi võitjaks tunnistati kavand "Teel"

Töö autorid ise sõnastasid oma kontseptsiooni järgnevalt: "Idee kannab läbi laulude edasi mõtet, et me kõik oleme teel. Eluteel, koduteel, rännuteel, eneseteostamise teel jne. Saareelanike jaoks on füüsiline teelolek üks elu läbivaid tegevusi. Saarele tulek ja saarelt minek ei ole lihtsalt tulek ja minek. See ei ole vaid liikumine punktist A punkti B. See on teekond. Teekond koju ja kodust välja. Saarlasele on kodutunne tähtis. Ka iga ulgu-saareelanik tahab sisimas kodusaarele tagasi. Oma mõtteis on ta alati siia teel. Ükskõik kus ka ei viibita, ollakse ikka ja jäädakse alati saarlaseks."