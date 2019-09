ARVUSTUS: Süsimust komöödia sellest, kes me tegelikult oleme

On matus, on kirst, on kadunuke, on leinavad lähedased, matusetalitaja ja veel keegi tegelinski veevärgist. Aga mida ei ole, see on lein. Värske leskmehe küsimusele, kui pikk on sünnis leinaperiood, vastab tema kadunud abikaasa põetaja, et kahest nädalast piisab täiesti, kuna elu on nii kiireks läinud. Tegelikkus on aga oluliselt küünilisem. Seetõttu võib ehk neil, kes hiljaaegu päriselt lähedase kaotanud, olla tükki mõnevõrra raske vaadata.