MUHU UUDISSED: Õunu uduumbe – rohi ep paista välja

Igalühel mudud põle kodu omal mahlapressi olemaskiid. Ja oo ikka väga tänuveart ettevõtmine, et ilmas-muas oo olemas mobiilne mahlamaja. Et autu sõedab keskele Liiva linna ja sial pannasse omad aparaadid roise ja kukutse aga muudkut mahla tegema. Omal põle muud muret, kut ole mies ja korja kottu õunad kokku ja tassi aga Liivale. Ja ega sõukest uhked maja sii iga päe püsti põle. Tuleb paljast tunaoome, kahekümne esimesel, kellu kahest nühkides. Panavad so mahlad pärast kolme või viie liitriste kottide sisse kua kenaste ja kolmkümmend kopikast küsivad liitri iest, kui mahla tiha, ja kui sa tahad laska selle kenaste seisma kua panna, siis teist niipalju juure. Põle ju põrmugid palju. Mis sest mahlastkid siis nii uduumbe tihasse. Sie oo taris ää kua juua. Neh, mõni kangem mies küll paneb kambri nurka tassakesti mulksuma kua omale. Siis seesab äkist kauemini küll. Kisse tiab.