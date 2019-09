Saaremaa merepäästet likvideerimine ei ähvarda

Mõne päeva eest tuli avalikuks, et politsei- ja piirivalveametil on plaanis sel sügisel likvideerida Haapsalu merepäästeüksus, millega kaob ka kohalik merevalve. Ehkki Saaremaalgi on see kõneainet tekitanud, ei ole vähemalt praegu siin samasugust plaani.