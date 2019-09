Tornimäe noorsootööd asub tegema Brenda Holt

"Noortega tegelemine on kindlasti üks mu valitud eriala väljundeid," põhjendas 24-aastane Holt, miks ta kandideerida otsustas.

Holti sõnul elab ta küll Tornimäelt seitsme kilomeetri kaugusel, ent seal toimuv on tema jaoks väga oluline. "Soovin läbi noorsootöö anda oma panuse kogukonda," ütles ta.

Holt kinnitas, et ootab oma uut tööd suure elevusega. Noorsootöötaja ametist loodab ta põnevaid ja ka raskeid väljakutseid – et nendest õppida ja seeläbi oma tööd paremini teha.

Holti hinnangul on Tornimäel professionaalne, asjalik ja ühtehoidev meeskond. "Nemad kindlasti aitavad ja suunavad mind," lausus ta.

Brenda Holt lisas, et hoiab kindlasti eelmiste noorsootöötajate loodud traditsioone, samas loodab ta noorsootööd Tornimäel koos noortega arendada.

"Brenda on noor ja hakkaja inimene," ütles Tornimäe rahvamaja juhataja Krista Riik. "Ootame temalt aktiivsust noortekeskuse laiendamisel alumisele korrusele, kus suur töö on juba ära tehtud. Nüüd on tarvis veel üle sabaotsa saada."