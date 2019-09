Saaremaa Lihatööstus sai ühele poole suure investeeringuga

Lihatööstuse juhatuse liikme Kristjan Leedo sõnul on uue liini käivitamine kulgenud igati planeeritult. Millised on esimesed tulemused ja kuidas rahvas uued tooted vastu on võtnud, saab rääkida juba mõne aja pärast.

Tööstuse finantsjuhi Marek Raua sõnul oli tegemist kahtlemata suure investeeringuga. "Kokku oleme investeerinud 2,3 miljonit eurot," nentis Raud. See summa hõlmab ka ümberehitusi, mis tööstuses tuli teha, samuti kõiki erinevaid seadmeid-süsteeme, mis sisse seati.

Oluline punkt on investeeringute juures seegi, et uued tootmisseadmed on oluliselt energiasäästlikumad. Kasutusele on võetud olemasolevad soojustagastussüsteemid, mille abil väheneb ettevõtte soojusenergia tarbimise maht. "Kogu soojuse, mis protsessi käigus toodetakse, saab ära kasutada vee soojendamiseks. Selleks sai ehitatud spetsiaalne soojustagastusjaam," kõneles innovaatilisusest asja juures Raud.

Lihatööstus loodab, et uued tooted jõuavad müügile üle Eesti kõikides kaubanduskettides. Koit Repnau, tööstuse müügidirektori sõnul on eesmärk saada lihapallide ja pihvidega oma kätte 1/6 kogu Eesti selle valdkonna turust. Alustuseks on uued tooted saadaval Saaremaa COOP-i poodides, oktoobri alguses jõuab toodang müügile üle Eesti.

Lihatööstuse turundusjuhi Siret Läetsi sõnul on uusi tooteid kümmekond ning retseptid on välja töötanud tööstuse peatehnoloog Malle Mägi.

"Jaemüügis ei ole kunagi varem olnud ka Saaremaa Lihatööstuse frikadelle, need on varem olnud vaid suures 1,6-kiloses pakis," tunnistas Läets. HoReCa-le (toitlustus) pakutakse sama sortimenti ka külmutatuna, millele lisanduvad toored veiseburgerid ja hamburgerite valmistamiseks erineva suurusega küpsetatud pihvid ja kotletid. Enamik neist toodetest on seejuures maitsetugevdaja E621-vabad.