Ott Tänak uue lepingu pärast ei muretse

MM-sarja liidrikohal püsiva Ott Tänaku edumaa kahanes Türgi rallil ette tulnud takistuste tõttu varasemalt 33-lt punktilt 17-le. WRC sarja kodulehekülg kirjutab, et Tänak püsib lootusrikas: "Loodetavasti on raskused nüüd selja taga. Eesootavad rallid on need, kus oleme seni olnud tugevad ja teinud hea soorituse."

Türgis oli palju spekulatsioone Tänaku tuleviku üle ning õhus püsis küsimus, millal tuleb otsus järgmise hooaja lepingu kohta. Tänak ütles, et tema ise protsessi kuigivõrd ei sekku ning keskendub kolmele eesootavale rallile. "Ma olen selle terve hooaja vältel keskendunud võistlusele ja see ei muutu. Ma tahan sellele aastale panna täiusliku punkti, kuid me saame aru, et selle võitmine saab olema küllalt raske," sõnas Ott Tänak.

"Minu ümber on inimesed ja taustajõud, kes järgmise aasta nimel töötavad ning on tähtis, et need asjad saaksid paika. Minul ei ole selles valdkonnas suurt midagi teha ning ma ei lase sellel enda tähelepanu kõrvale juhtida. Need inimesed teavad, mida ma järgmiselt aastalt ootan ning minu tähelepanu on koondunud Walesi rallile."