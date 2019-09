Villu Vakra tuli duatlonis Eesti meistriks

Parem mees oli ees

Vakra hinnangul tuuline ilm võistlust eriti palju ei mõjutanud. “Selles mõttes oli hea, et märg ei olnud ja jalgrattaga oli turvalisem sõita,” selgitas ta. “Aga tulemuste osas ei usu, et see mingit rolli mängis. Mulle meeldis, et vastutuules sai kõvasti sõita ja päris palju vahet vähendada.”

Rahulikum aasta

Villu Vakra sõnul on tema jaoks tähtis kodus võistelda ja iga triatlon või duatlon Saaremaal on teretulnud ning et Eesti meistrivõistlused on siin, on tema meelest üliäge. Selle võistlusega sai tänavune hooaeg ka läbi.