VASTUKAJA - Talupojatarkus: heina vastu tuleb minna vikatiga

Mürk tapab kõik rohelise

Teistes riikides, eriti Põhjamaades, on üha enam hakatud tähtsustama teeservade rolli liigilise mitmekesisuse säilitamisel nii taimede kui ka näiteks tolmeldajate alternatiivse elupaigana. Seejuures on jõutud järeldusele, et glüfosaatide kasutus ei tohiks olla rutiinne viis teeservade hooldamiseks, vaid taimemürkide kasutamist teeservades tuleb vältida ja asendada see regulaarse niitmisega.

Saaremaa eripära on, et tänu veel üsna hästi säilinud looduslikule mitmekesisusele võime leida kaitsealuseid taimeliike, nagu erinevad orhideed, ka suurte teede servades. Kindlasti ei ole niitmise mõju võrreldav mürgitamisega. Veelgi enam, kõnealused liigid on omased eelkõige mõõduka inimmõjuga kooslustele, nagu ajaloolised heinamaad ja karjamaad, kus need on aastatuhandete vältel kokku puutunud regulaarse ärasöömise ja üleniitmisega.