VALDEK KRAUS: Kuressaare Soojuse müümine oleks kuritegu

Üldteada on lugu talumehest, kes oma rumaluses ja ahnuses tappis kuldmune muneva hane, et kõik munad korraga kätte saada. Talumehe jäljendajaid on ka tänapäeval. 14. septembri Saarte Häälest võib lugeda, et Saaremaa vallavolikogu on asunud arutama vallale kuuluva Kuressaare Soojuse müüki. Volikoguliikmetest müügiaktivistide põhiline argument olevat see, et viimasel kuuel aastal ei ole Kuressaare Soojuselt dividende võetud ning lõviosa ettevõtte kasumist on läinud investeeringuteks.

Ma ei jõua ära imestada sellise mõtte kummalisust! Kuressaare Soojus on hästi väljaarendatud ja eeskujulikult juhitud ettevõte, mis lisaks soojatootmisele haldab linna tänavavalgustusvõrku ja teenindab maapiirkonna katlamaju. Ettevõttes toimub pidev arendustegevus –mullu investeeriti firmasse 564 000 eurot ning tänavu on plaanis investeerida 470 000 eurot. Seejuures ei ole kasutatud linna (või nüüd valla) toetusi, vaid on ise leitud raha investeeringuteks.

Õppigem teiste vigadest

Tähelepanuväärseim on aga see, et meie soojuse hind on aastaid olnud vabariigi suurtootjate seas odavuselt neljandal kohal. Meile lähim soojuse suurtootja asub Pärnus. Arvestades mastaabiefekti, peaks Pärnus soojus olema odavam kui meil. Tegelikkus on aga teistsugune: Pärnu tarbijatele müüdava soojuse MWh hind on koos käibemaksuga 63,95, meil aga 52,07 eurot. Seega on Kuressaare Soojuse hind 11,88 eurot ehk 22,8% ehk rohkem kui viiendik odavam.

Kui meie ettevõte oleks erastatud, poleks soojuse hind ühelgi juhul odavam kui Pärnus, sest omanik sooviks tehtud kulutused võimalikult kiiresti tagasi saada. Arvestades Kuressaare Soojuse mulluse toodangu mahtu, tulnuks meie tarbijail Pärnu hinnataseme juures maksta 788 000 eurot rohkem. Kui see ei ole tarbijaile, st omanikele hinna kaudu jagatud kasum, siis mis see on? Seega väide, et Kuressaare Soojus oleks justkui kasutu ettevõte (kuna kuus aastat ei ole eelarvesse dividende võetud), ei pea paika.

Tänapäeva turumajanduses on tavaline, et kontsernis, kus samale omanikeringile kuuluvad nii emaettevõte kui ka tütarettevõtted, toimub nn ema ja tütre vaheline kaubavahetus. Kasum suunatakse hinna kaudu sellesse ettevõttesse, kuhu omanikud õigeks peavad. Tootjad otsustavad juba ise, kas kulutavad selle tootmiskulude katteks või jätavad kasumisse ja maksavad kasumimaksu. Sama on toimunud Kuressaare Soojuse kasumi jagamisel.

See tehing oleks pöördumatu ja hävitaks ühe meie linna olulise eelise võrreldes teiste Eesti linnadega.”

Kuressaare odav soojus ongi olnud üks meie linna arengu positiivne tegur, seda eelist maha mängida oleks kuritegu! Odavat soojust ei kasuta mitte ainult elanikud, vaid ka ettevõtted ja asutused, kaasa arvatud vallavalitsus.