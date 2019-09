Politsei: mobiilne liikluskaamera distsiplineerib

Kolmapäeval oli kaamera Kuivastu maanteel. Kuressaare politseijaoskonna vanempiirivalvur Mark Leiner ütles, et mobiilne kiiruskaamera on nüüdseks töötanud pisut vähem kui kuu ja tuleb tõdeda, et kaamera juures oleva plakati nägemine distsiplineerib oluliselt juhtide liikluskäitumist. "Seega ei olegi oluline, palju trahve kaamera suudab toota, vaid see, et mobiilne kiiruskaamera rahustab liiklust, mis ongi seadme eesmärk," tähendas ta.