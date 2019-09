Õpilased märgistasid liiklusohtlikud kohad

Vanalinna kooli 5. ja 6. klasside õpilased tähistasid eile oma kooli ümbruse liiklusohtlikumad kohad valge spreivärvi ja šablooni abil kõnniteel sõnumiga "Peatu, vaata, veendu".

Sama pealkirja kannab maanteeameti ning politsei- ja piirivalveameti projekt, milles kool osaleb ja mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele. Näitab ju liiklusõnnetuste statistika, et üks riskigrupp on just 8–14-aastased jalakäijad.

"Eks ka lapsed ise ole vahel tähelepanematud, samas on mõnigi kurtnud, et paljud autod ei peatu, et neid ülekäigurajal üle tee lasta," ütles õppealajuhataja Anne Pruul.

Neljaks grupiks jaotatud õpilastest igaüks oli kooli lähedal välja valinud kolm kõige ohtlikumat kohta. 6.b klassi hinnangul nõuab liiklejatelt enim tähelepanu ülekäigurada Pikal tänaval.

5.b klass toimetas kooli hoovilt Pikale tänavale avaneva väljapääsu juures. Pruuli sõnul teevad jalakäijad targasti, kui sealt väljudes ette vaatavad, kuna kõnniteel liikuvad jalgratturid ja lapsevankriga liikujad ei võta seal hoogu maha ning nii võib õnnetus juhtuda.

5.b klassis õppiv Sebastian Blanc, kes kooli ja kodu vahet sõidab jalgrattaga, tunnistas, et kardab kogemata pigem jalakäijaid "alla ajada" kui ise auto alla jääda. "Ükskord Kohtu tänaval staadioni juures oleks peaaegu juhtunud," lausus ta. Sebastian leidis, et trükitähtedes valge kiri maas on piisavalt silmatorkav.

6.a klassi õpilase Nora-Liisa Viherpuu sõnul sõidab Kohtu tänaval munakiviteel küll vähe autosid, ent kui õpilased teed ületades ümbrust tähele ei pane ja auto tuleb, võib õnnetusse sattuda. "Kiri, mis täna kõnniteele tegime, sunnib ehk tähelepanelikum olema."

Enne markeerimist analüüsisid lapsed koos oma klassijuhatajatega, millised on jalakäija seisukohast ohtlikud kohad kooli ümbruses. Laste ja õpetajate ettepanekud, millised kohad märgistada, saadeti kooskõlastamiseks maanteeametisse.