KÜSITLUS: 5 eurot pensionitõusu – pisut abi sellestki

Järgmisel aastal tõuseb keskmine pension kuus 45 euro võrra – 38 eurot annab juurde indekseerimine, 7 eurot aga erakorraline pensionitõus. Need, kelle pension on suurem kui 500 eurot, peavad seda summat ületavalt osalt tulumaksu maksma.

Heikki Kalle Kuressaarest:

See seitse eurot tõusu on ikka natuke vähe. 60-70 eurot oleks teine asi. Kui see tõus on kuus kokku 45 eurot, eks ta abiks ole küll. Kas pensionist on võimalik ära elada või mitte, oleneb pensioni suurusest ja sellest, kus elada.

Mina elan linnas, lapsed ostsid korteri. Minul oma pensionist äraelamiseks piisab, ma ei larista. Natuke jääb isegi üle, saab endale aeg-ajalt midagi lubada. Kui tuleb suuremaid kulutusi teha, näiteks mandrile sõita, siis lapsed aitavad.

Jaan Tiirimetsast:

Mina hakkan pensioni saama järgmisel aastal, märtsis. Hakkan vist saama natuke üle 400 euro kuus.

See seitse eurot lisaks pole suur raha, aga midagi ikka. Kui see tõus on kokku 45 eurot, on abi sellestki. Aga samas, mis sellest kasu on, kui see pensioni üle viiesaja euro tõstab – siis peab ju hakkama tulumaksu maksma. Nokk kinni, saba lahti.

Pensionist võib ju ära elada, aga mis elu see on? Hing seisab ehk sees, aga seda, et endale midagi lubada saaks – ei, kus!

Hilja Koel Ratla külast:

Nii palju, kui olen aru saanud, lubati ju erakorralist pensionitõusu 100 eurot kuus, aga tegelikult tuli seitse eurot. See tundub saja euroga võrreldes natuke liiga väike. Ega neid valimiseelseid lubadusi maksa nii lihtsameelselt uskuda ka.

Juhtusin Vikerraadiost kuulama ühe Keskerakonna esindaja juttu, kes soovitas see seitse eurot korrutada kaheteistkümnega. Et 84 eurot on ju päris suur raha. Mõtlesin: miks ta ei korrutanud siis seda sadat eurot kaheteistkümnega – oleks 1200 saanud.

Seda, et see sajaeurone pensionitõus lähiaastail teoks saab, ma pigem ei usu. Tänu indekseerimisele on pensionitõus kokku siiski 45 eurot kuus – see vähemalt on juba mingisugune raha, millega saab näiteks paar korda poeski käia. 500 euro suuruse pensioniga võiks isegi ära elada, kui ei peaks igasuguseid makse maksma ja kui maja remonti ei vajaks. Kes eakatest on majanduslikult piiratud, selle jaoks on isegi mandrile sõit kulukas, kaugemale reisile minekust rääkimata.

Oma maakonnas mõnikord teatris käia ehk jõuab, aga ka sellisel juhul tuleb kaaluda, kas minna või mitte.

Lembit Kiil Kuressaarest:

Iga sent on raha. Kuidas oma pensioniga toime tulla – peab tulema, midagi muud ei jää ju üle.

Hakkama saab siis, kui kokkuhoidlikult ja mõistlikult elada. Mul on ka maakodu Aula-Vintris, seal kasvatan kartuleid ja köögivilja. Reisimisest ja teatris käimisest ma ei hooli.

Oma pensioni pealt maksan tulumaksu juba praegu.