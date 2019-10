Saarlased küsisid LEADER-meetmest üle poole miljoni euro

Koostöökogu toob välja, et kuna toetuseelarve suurus on 253 113 eurot, siis ületab küsitud summa taotluseelarvet üle kahe ja poole korra (268,7%) ehk ligi 430 000 euro võrra. Keskmiselt küsiti toetust ühe projekti kohta 27 200 eurot. Seega on konkurents toetuse saamiseks äärmiselt tihe.