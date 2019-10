Estonia teine tüürimees kahtleb laevahuku ametlikus versioonis

Estonial teise tüürimehena töötanud Tagaranna mees Raul Allvee ei lepi sarnaselt paljude teistega Estonia huku ametliku versiooniga, mis osutab laeva konstruktsioonivigadele. Konstruktsioonivead võisid ju olla, ent kas tõde piirdub vaid sellega, arvestades, kui palju on vastuseta küsimusi?

Kõne, milles teatati, et lennukiga Soomest saabub komisjoni tööst osa võtma ka Lembit Leiger ja paluti talle autoga lennujaama vastu tulla. Mõne aja pärast helistati uuesti ja anti teada, et vanemmehaanik tuleb hoopiski järgmise lennukiga. Leiger pole tulnud aga tänase päevani ja siiamaani pole tema kohta rohkem infot.

Piht mis Piht

"Kui sa oled inimesega kaks aastat koos sõitnud ja näed teda läbi kiirabiauto akna, siis ikka tunned ära, seal ei ole teist võimalust," räägib Allvee, kes kuulus Estonial kapten Pihti vahetusse. Üle 800 inimese märga hauda viinud laeva kapten võidi ära peita ainuüksi juba sel põhjusel, et säästa teda rahvahulkade võimaliku süüdistusterahe eest.

Täiesti usutav tundub Raul Allveele ka relvavedu parvlaeval Estonia. Kauba eest vastutajana, kes autosid peale laadis, kordab Allvee esmalt üle asjaolu, et Estonia väljus viimaseks jäänud reisile kaks kraadi paremale kaldu. Nii juhtub tavaliselt, kui autode kaal on valesti deklareeritud. Millegipärast tulid kaaluerinevusega autod laeva alati viimastena, ehkki just viimaste autode järgi rihitakse laev tasakaalu, mistõttu hakkab kaaluvahe eriti silma.