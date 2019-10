TOOMAS LEIS: Kuressaare kesklinnas jagub ruumi kõigile

Olin mõne nädala Euroopa mail ära ja tutvusin hobikorras liikluskorraldusega erinevates riikides. Tagasi Kuressaarde jõudes olin meeldivalt üllatunud, et kesklinn nii hea välja paistab. Poleks nagu oodanudki. Kõigile on ruumi ja avarust.

Võrreldes näiteks Amsterdami, Kopenhaageni, Saint Emillioni, San Sebastiani, Burgose, Malaga, Marbella, Istani, Tarifa, Mijase või jumal teab millise väikese pueblo linnasüdamikuga, on Kuressaare kesklinna läbiv tänav nagu magistraal. Kõigele on piisavalt ruumi. Kõigile, kel ajud ja mõistus peas.

Liiklustihedus on olematu ja mis puudutab lapsi, siis olekski hea, kui nad suudaks veidi ka mõelda ja arvestada, et ükskõik kus nad ka ei liiguks ja mis õigusi annavad neile tähistused, on nad liikluse hapraimad olevused – ehk et tuleb ise ka vaadata ja olukorda hinnata. Aga alati saab iga asja natuke paremini teha. Ja tähistusi, seal hulgas teepinnal olevaid märgiseid ja helkureid saab juurde sättida ning selleks on diskussioon igati teretulnud.