TÖÖ: Kalla Mööbel vajab konstruktor-tehnoloogi

Ilmselt käib see ka mööblifirmas töötavate konstruktor-tehnoloogide kohta, kes igapäevatöös otseselt käsi puiduseks ei tee. Küll aga peab konstruktor-tehnoloog tundma puidutöötlemise tehnoloogiat. See on aluseks toodete arvutiga konstrueerimisel, tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel, jooniste tegemisel ja kooskõlastamisel ning objektide mõõdistamisel spetsiaalse mõõteseadmega.

"Reaalsus on see, et tööd lähevad aina keerulisemaks. Konstruktor-tehnoloogid teevad toodete valmistamiseks kõik ettevalmistavad tööd, et töökojas kulgeks protsess kiiremini ja sujuvamalt," räägib Pajussaar.

Töö algab eskiisist

Firmajuhi sõnul sõltub konstruktor-tehnoloogi tööst, kui targalt ja efektiivselt saab mööblivalmistaja töökojas tööd teha. Kuressaares Kohtu tänava töökojas meisterdatakse mööblit eritellimusel ehk teisisõnu projektmööblit. "Konstruktor-tehnoloogi jaoks algab töö eskiisi tasandil. Ta viib selle tehnilisse vormi, tegijaile arusaadavaks."

Kalla Mööbli meistrite jaoks on oluline, et klient peab saama täpselt niisuguse toote, nagu ta tahab. "Seda tööd tehes igav ei hakka. Maailma parima lahenduse nimel ei projekteeri me ühte riiulit neli aastat. Meeskond püüab alati leida sobiva lahenduse. Tegelikult ei saa ükski toode lõplikult valmis. Kui saame teada, et üks või teine konstruktsioon ennast ei õigusta, viime muudatused kiiresti sisse," selgitab Pajussaar.

Parima tulemuse saavutamiseks kasutab Kalla Mööbel rahvusvahelistele standarditele vastavaid materjale ja Euroopa juhtivate firmade mööblitarvikuid. Konstruktor-tehnoloogi töös on kõige olulisem materjali tundmine. Vaja on teada selle füüsikalisi omadusi, kui tugev materjal on. "Ta peab aru saama, mismoodi materjal käitub. Puidu ja puidupõhiste materjalide omaduste teadmine tuleb kasuks," toonitab firmajuht.

Kalla Mööbel väärtustab Saaremaa tamme. Selle väärindamisega on puidufirma tegelenud juba mitu aastat. Lausa firmamärgiks on saanud tammepuust laud. Enamik materjale tuuakse Saaremaale siiski välismaalt. Isegi puitlaastplaat tuleb Soomest, rääkimata eksklusiivsetest saematerjalidest. Kliente jagub ettevõttele igas Eesti nurgas, tellijaid on ka välismaalt.

Ta peab aru saama, mismoodi materjal käitub." - Robert Pajussaar

Ettevõtte juht nendib, et firma on toodete ja teenuste kvaliteedi tõstnud sellisele tasemele, et kui keegi soovib madalate nõudmistega toodet, on Kalla mööblimeistrid sunnitud ära ütlema. "Ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteem ei võimalda seda. Meie eesmärk on klienti üllatada pigem seeläbi, et võrreldes sarnase hinnatasemega ettevõttega, saab ta paremate funktsionaalsete omadustega väga hea viimistlusega mööbli," sõnab tegevjuht.

Konstruktor-tehnoloogi tööülesannete hulka kuulub ka eelnev 3D-mõõdistamine. Spetsialistid sõidavad mõõdistamiseks ise tellija juurde kohale. "See võtab pisut rohkem aega, aga hilisemal paigaldamisel istub mööbel ideaalselt. Ära jäävad ebameeldivad üllatused ja ümbertegemised," tõdeb Pajussaar.

Peab olema huvi

Firmajuht toonitab, et 3D-seadmega mõõtmine võimaldab aru saada reaalsest olukorrast, millist mööblit ühte või teise kohta projekteerida.

Küsimusele, millise ettevalmistusega peaks Kalla Mööblis tööd sooviv konstruktor-tehnoloog olema, vastab 26-aastase puidufirma juht, et tähtis on inimese huvi asja vastu. Millise ülikooli või ametikooli on tööle kandideerija lõpetanud, pole oluline.

"Ta peab tundma meil kasutatavaid arvutiprogramme ja puidutööstuses kasutatavaid materjale. Loomingulisus aitab leida lahendusi," tähendab Robert Pajussaar.

Kalla Mööbel vajab ka mööblipaigaldajaid. Kuressaarest viiakse valmistoodang tellijaile firma kaubikutega. Kandideerijad peavad seega arvestama, et tihti tuleb neil viibida ka mandril töölähetusel ja samas annab see neile võimaluse töö kaudu Eestimaad tundma õppida.