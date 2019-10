Naerusuu lasteaia 20 aastat kui sõit Ameerika mägedel

Naerusuu direktor Tiia Leppik tõdes, et aastad on olnud neile kui sõit Ameerika mägedel. "On olnud nii ja naa, sest algus ei olnud lihtne. Kui alustasime, oli situatsioon selline, et laste arv vähenes," meenutas Leppik, viidates, et toona lasteaedu pigem suleti, kui avati uusi.

"Vahendeid pole kunagi liiga palju olnud, aga tänu sellele, et kogukond on meid usaldanud, oleme praegugi olemas, kusjuures kohti meil isegi napib."

Leppiku sõnul on see Naerusuu jaoks teatud mõttes eriti meeldiv, arvestades, et Kuressaare teised lasteaiad on ju värskelt renoveeritud. "See on tohutu kompliment, et meie oma mitte nii uues majas suudame millegi muuga – ma loodan, et sisuga – meelitada ära sellisel hulgal lapsevanemaid, kes on valinud meid," rääkis direktor.

Aastatega on asi läinud lihtsamaks. "Seda ses mõttes, et nüüd tulevad meile juba ka laste õed-vennad. Ja sel aastal on meil esimest korda meie vilistlase laps lasteaias," avaldas Leppik. "Esimese lennu vilistlane tõi oma lapse meile – see on puhas rõõm!"

Naerusuu lasteaia perre kuulub 75 last ning need pole sugugi vaid Kuressaares elavad lapsed. "Meil piiri pole," kinnitas Leppik. "Vaid mandrilapsi pole – sealt oleks väga raske iga päev last lasteaeda tuua," naljatas ta. Paar aastat on lisaks eralasteaiale Naerusuu tegutsenud samas majas ka erakool Luce, mida veab samuti Tiia Leppik. Tema sõnul toimetavad lasteaed ja kool kenasti koos, ent natuke tahab asi veel kokkukasvamist. "Ei saa veel öelda, et meie lasteaiast on tohutu tung meie kooli. Tõenäoliselt meie lapsevanemad peavad sellega veel harjuma, et see kool majja tuli," arvas Leppik.

Ometi on Luce kooli aadressil kuulda lapsevanematelt üksnes kiidusõnu. Kui praegu on erakoolis vaid esimene kooliaste ehk 1.–3. klass, siis tulevikumuusika võiks Leppiku sõnul olla teinegi kooliaste ehk õppetöö võiks toimuda ka neljandas, viiendas ja kuuendas klassis.

Kas see samm astuda, on edaspidi otsustamise küsimus. Kui kogukonnal ja lapsevanematel huvi selle vastu aga on, siis miks mitte.

Praegu õpib Luce koolis 28 last. Töötajaid on kooli ja lasteaia peale kokku 25.