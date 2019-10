Priit Sepp ja Rainer Amur: Ärge minge petiste õnge!

Saatejuht Tõnis Kipper: “Olen kuulnud, et meil on petiseid jälle liikvel. Kes meil praegu inimesi petavad?”

Sepp: Need petised räägivad vene keelt. Kust riigist nad täpselt pärit on, seda praegu ei oska öelda. Pettuse sisu on selline: vene keelt rääkivad mehed ja naised helistavad Saaremaa inimestele, pakuvad neile uskumatult soodsa hinnaga investeerimisvõimalusi, kuid tõenäoliselt keegi sealt kunagi seda raha kätte ei saa.

Meil Saaremaal on selliste telefonikõnede kohta viimastel nädalatel laekunud juba üle kümne teate.

Mis see pakkumine endast täpsemalt kujutab?

Sepp: Helistajad pakuvad soodsat investeerimisteenust. Ehk siis: anna meile raha, meie kasvatame seda väga kiiresti. Kui on saadud juba inimese meiliaadress, näidatakse tema veenmiseks ka pilte, kuidas ja kui kiiresti see raha kasvab, ja soovitatakse veel rohkem raha investeerida.

Kas selgitatakse, kus see raha peaks kasvama ja kust see kasum tekkima?

Sepp: Räägitud on erinevatest kasvukohtadest, näiteks krüptovaluutasse investeerimisest. Bitcoin´id on vaid üks nimetus, tegelikult on ju sadasid nimetusi, mida maailmas kasutatakse. Eestis küll ei ole ühtegi krüptoraha väljamakseautomaati, Soomes aga on.

Ehk siis: nad helistavad, teevad mulle selgeks, et peaksin haarama kinni sellest äärmiselt soodsast investeerimisvõimalusest, mis avaneb mulle tõenäoliselt vaid korra elus. Mis summadest siin jutt käib?

Sepp: Esimesed pakkumised peaks olema paarisaja euro kanti. Kui esimene summa on juba üle kantud, siis sellega asi ei piirdu, vaid inimene võib nõus olla igasuguste teenuste – näiteks dokumentide tõlkimise – eest juurde maksma.

Ja millal ma peaksin siis hakkama rikkaks saama, kas ka seda lubatakse?

Sepp: Jah, on isegi välja öeldud kuupäevad, mil on võimalik raha kätte saada. Paraku seda raha ei tule.

Kas praegu juttu ajades räägime pettasaamise ennetamiseks või on keegi juba õnge läinud?

Sepp: Saaremaa puhul saame rääkida valdavalt siiski ennetamiseks, kuigi aasta alguses üks sarnane lugu Saaremaa elanikele varalist kahju tõi.

Kui me aga Eestit tervikuna vaatame, siis varalist kahju on saanud nii Tallinna, Viljandi kui ka Narva inimesed. On alustatud ka kriminaalmenetlusi.

Ka mulle on kaks korda helistatud. Kõigepeal tekkis mul küsimus, kas petistel on mingi eeltöö tehtud? Miks ühele helistatakse ja teisele mitte?

Sepp: Praegu ei oska me öelda, mille järgi see valik on tehtud.

Ühel hetkel, kui kurjategijad kätte saadakse, saab nendelt küsida, kuidas see valik täpselt tehti. Minule tundub, et tegemist on internetist avalikult kättesaadavate numbritega.

Olen kuulnud, et selliseid asju on tehtud varemgi ja seaduslikult. Miks te arvate, et need, kes nüüd helistavad, just petised on? Aga äkki neil on head kavatsused?