MUHU UUDISSED: Vidusepidamist, laulu ja pillimängi

Või mis ta nüid nii ennavanasti olli. Hellamoal oo nie näputüö neljabaed nüidkid ühna mitmel vuastal oln ja ega põle sievuastagid ää jäen. Nüidsel aal mudud kiegid änam vidusel ep istu. Inimese silmad oo nii ellaks tehtud, et tuli piab keskel pääva kua laes olema. Ja sellepärast põlegid nii oluline, et seda vidust just vidusel piab pidama.

Nõnna et omamuodi võib vidusepidamiseks nimeta kua näiteks taidlusringides köimist. Aga neh, nendega oo mudud nõuke kaup, et kis ikka sügisest kampa lüöb, siis katsugu kenaste vähemaste kevadeni vastu kua pidada. Ehkkid maa ole aru suan, et kui sa ikka juba ühtes laulu- või tansi- või pillimängi kampas sihes oled, siis sialt änam välja ep kipu. Neh, et mis ma siis ütelda tahtsi. Muhu segakuor akkab nüid jälle neljabeti kuolimajas kokku suama. Kellu poole kahessast.