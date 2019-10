REISIKIRI: Sõrulase värskendav suplus Põhja-Jäämeres

Tellijale

Kirjutatud on, et inimene ei ela mitte üksnes leivast. Tahab vahel muud ka. Hingele ja vaimule. Kui elu on piisavalt hea, siis ka ihule. Minu puhul näiteks matkamist. Sellist matkamist, et hing on paelaga kaelas ja jalad tudisevad. Seda tunnet toidavad imelised ja hinge ülendavad loodusvaated, mida auto- või bussiaknast iial ei näe. See kõik tõstab su tükiks ajaks tähtedeni. Pärast matka hõljud veel mõnda aega möödunu mälestustes.