Salme koolipere võõrustas külalisi viiest riigist

Erasmus+ rahvusvahelise koolide koostööprojekti "... e salute per tutti!" (ehk Live Healthy Life ehk "Ela tervet elu") eesmärk on tuua fookusesse tervislikud eluviisid, propageerida aktiivset eluviisi, võidelda õpilaste passiivse istuva eluviisi ja kehakaaluprobleemidega.

Rahvusvahelisel seltskonnal aitas omavahel paremini tuttavaks saada orienteerumine Salme külas, meeskonnamängud meie kooli õpilasesindusega ning õpetajate ja õpilaste jalgpalliturniir. Oli see alles äge kohtumine – väravaid löödi hulganisti!

24. septembril said külalised osa koolitundidest, et kogeda, kui palju on haridussüsteemides erinevusi. Pärastlõunal kohtusime Kuressaares Saaremaa vallavanema Madis Kallasega, kes andis külalistele ülevaate Saaremaa elu-olust, innustas noori spordiga tegelema ja tervislikke eluviise järgima.