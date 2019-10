Saarte Hääle ajakirjanikke koolitavad oma ala profid

Brown on viimased aastad tegelenud kiiresti arenevate sotsiaalmeediaplatvormide rakendamisega ajakirjanduse teenistusse. Tema suuremad ja edukamad tööd reporterina on olnud The Wall Street Journal’is mobiilirakendusega Snapchat opioidikriisist doki väntamine, samuti vahendas ta Instagrami abil sõjakoledusi otse rindelt ning kajastas ka 2016. aasta ärevaid hetki presidendivalimistelt USA-s. Nii New York Times’is kui The Wall Street Journal’is toimetajana töötades on ta toonud uudised üle tänapäevastesse sotsiaalmeediarakendustesse, jõudmaks lugejateni seal, kus nad praegusel kiirel ajal kõige enam oma aega veedavad.