LIHTNE KÜSIMUS: Uuenenud kesklinn peaks olema jagatud ruum

Sama kehtib ka üleüldise liikluskorralduse kohta kesklinnas. Seal ei ole sõiduradasid, märke, teekattemärgistusi jne. Järelikult ei ole õiget ega valet marsruuti.

Mida aeg edasi, seda enam probleeme välja tulema hakkab. Mitte midagi ei saa projekteerida roosade prillidega.

Lugeja

Vallaarhitekt Mark Grimitliht: "Ma usun, et selline kokkulepe on meil ühiskonnas juba olemas ja et pea kõik inimesed on keskväljakut kenasti mõistnud, kasutades seda ruumi austusega nii enda kui ka kaasliiklejate vastu. See, et üksikuid kõrvalekaldeid esineb, on loomulik. Iga tegevust või tegevuse keelamist ei pea seepärast sildistama."

Kuressaare politseijaoskonna juht Matis Sikk: "Liiklusseaduses on kirjas, et liikleja peab hoiduma kõigest, mis võib kahjustada või ohustada inimesi, vara või keskkonda. Samuti ütleb seadus, et sõidukiga ei tohi sõita ka väljaspool teed sellisesse kohta, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks, ilma maaomaniku või -valdaja loata.

Ilmselgelt ei ole purskkaevu sõitmine selle omaniku ehk antud juhul kohaliku omavalitsuse poolt aktsepteeritav tegevus. Samuti võib purskkaevu sõitmisega kahjustada näiteks selle konstruktsiooni, mille tagajärjel tekib selle omanikule varaline kahju. Lisaks võib olla ohustatud keskkond, kui näiteks sõidukist lekib õli purskkaevu vette. Seda ütleb seadus ja selle alusel saab sellise teo toimepanija vastutusele võtta.