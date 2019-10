Madalmaad soovivad jäädavalt loobuda Hollandi nimest

Säärane radikaalne otsus langetati valitsuse algatatud programmi raames, mille eesmärk on parandada riigi imagot. Madalmaade praegune valitsus on seisukohal, et nimi Holland seondub paljudele võõramaalastele eelkõige narkootikumidega ja Tulpidemaa pealinnas Amsterdamis asuva Punaste Laternate kvartaliga (linnaosaga, kus õitseb seksiäri – toim).

Valitsuse otsuses märgitakse, et Madalmaade elanike soov on paista maailmas silma kui riik, kus peamiselt “tegeletakse kaasaegse tehnoloogia arendamisega globaalprobleemide lahendamiseks”. Lisaks soovib valitsus välisturistide silmis tõsta riigi kõigi maapiirkondade ja linnade atraktiivsust. Praegu külastavad välismaalased peamiselt pealinn Amsterdami. Briti väljaanne kirjutab, et juba eelseisval 2020. aastal kasutatakse riiginime Madalmaad aktiivselt Tokyo suveolümpiamängude ja Eurovisioni lauluvõistluse ajal.

Tänavu veebruaris tegi Amsterdami linnapea Femke Halsema ettepaneku reformida maailmakuulsat Punaste Laternate kvartalit. Ta teatas, et prostitutsiooni muutmine turismi peamiseks vaatamisväärsuseks ja tõmbenumbriks on alandav kogu riigile ja see on lubamatu.