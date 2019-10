Saarlane turgutab Emajõe Ateenas noort kunsti

Augusti lõpus avatud galerii on võtnud eesmärgiks edendada eesti kaasaegse kunsti turgu ning suurendada kunstnike sissetulekuid. Reigo Kuivjõgi sõnul on galerii esimesed kuud olnud positiivsed. "Eks galerii tegemine tugines paljuski noore kunsti oksjoni edule. On tekkinud juba päris sariostjad, kellel on missioon, ja kahest üritusest aastas jääb neile väheks," selgitas ta.

Art&Tonicu õnn on see, et analoogseid noort kunsti müüvaid galeriisid Eestis polegi, suured galeriid keskenduvad pigem klassikale. "Minu õnneks on ka ostjate sihtrühmad kardinaalselt erinevad. Samas oleks mul hea meel, kui vana ja traditsioonilise maalikunsti huviline leiaks tee ka noorema ja progressiivsema kunsti juurde," lausus Kuivjõgi. Tema sõnul on Eestis praegu tegutsemas väga tugev põlvkond uusi tegijaid, kellest nii mõnigi võib ka rahvusvaheliselt läbi lüüa. Nii et investeeringu mõttes ei tohiks tänane ost olla üldse mitte vale.

Kuivjõgi kinnitab, et olukorras, kus noort kunsti igalt poolt osta ei saagi, on ostuhuvi selle vastu üha suurem. "Uut kunstihuviliste põlvkonda huvitavad teistsugused stiilid ja sümbolid, kui kasvõi võrdluseks võtta vana Pallase kunst," nentis ta.

Kui noore kunsti oksjon on tegijate mõttes läbi aastate olnud pigem Tartu-keskne, siis ostjaid on igalt poolt. "Praegu on tegu juba nii huvitava kaubamärgiga, et huviline tuleb kohale ka Tallinnast," sõnas Kuivjõgi.

Püünele vaid parimad

Oksjoni populaarsust näitab seegi, et viimastel aastatel on oma töid müüki pakkunud kaugelt üle saja kunstniku. Paraku kõik oksjonile ei pääse. Näiteks kaks nädalat tagasi Tartu loomemajanduskeskuses peetud 21. oksjonist soovis osa võtta 129 kunstnikku, kes esitasid kokku 287 teost. Neist müüki pääses aga vaid 84 teost, millest enampakkumisel leidis uue omaniku 78.

Kuivjõgi möönis, et see peaks kõnelema üht-teist ka eelsõela kvaliteedist.

Läbi aegade kõige kallimalt on oksjonil müüdud salapärase tänavakunstniku Edward von Lõnguse teos "President Pätsi mitu nägu", mille eest loovutas ostja aasta tagasi toimunud oksjonil 13 050 eurot. Ka sel aastal läks oksjonimajast kõige kallimana välja Lõnguse 1500-eurose alghinnaga teos "Droonitüdruk", mille hind küündis ostuhetkeks 4050 euroni.