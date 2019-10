Laevabufee pakkus hapuks läinud heeringat

Möödunud neljapäeva õhtul kella üheksase laevaga Virtsust kodupoole teel olnud Laanet otsustas bufeevalikus supi ja heeringa kasuks. Supi sõi ta ära, heeringas jäi alles. "Nii kui esimese tüki võtsin heeringast, sain aru, et tegemist on täiesti halvaks läinud kalaga," rääkis Laanet. Samamoodi polnud kõige värskem salat, mis majoneesi ja hapukoorega segatud. Laanet jättis toidu söömata ja läks ütles teenindajatele, et nad koristaksid selle külmletist ära. Teenindajad olid viisakad ja tegidki seda. "Minu meelest on see selles mõttes halb märk, et meie külalised saavad ju esimese mulje osaliseks just laeva peal," sõnas Laanet. "Ja kui seal pakutakse mittekvaliteetset toitu, siis selline on ka esmane mulje meie külalislahkusest."