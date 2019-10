Saaremaa jalgpallikoondis kohtub kevadel kodus Uus-Kaledooniaga

"Eesti koondis käis 2017. aasta novembris Uus-Kaledoonias mängimas ja siis tekkis uuskaledoonlastel huvi tulla meie juurde vastuvisiidile," rääkis Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak maavõistluse saamisloost.

Aivar Pohlak FOTO: Irina Mägi

"Nad soovisid samas lähipiirkonnas mängida ka teise kohtumise. Algselt pakkus Eesti jalgpalli liit teist mängu Lätile, aga kuna sealne alaliit ei suutnud mitme nädala jooksul oma siseprobleemide tõttu meile vastust anda, tuli idee korraldada mäng Saaremaaga kui Eesti ühe kõige tugevama kohalikku identiteeti kandva piirkonna koondisega. Eesti jalgpalli liit tegi Uus-Kaledooniale vastava pakkumise ja nõusoleku saamise järel asus kõnelustesse Saaremaa omavalitsusega."

Uus-Kaledoonia meeskond mängib enne kohtumist Saaremaal, neljapäeval, 26. märtsil Lillekülas Eestiga. Uus-Kaledoonia koondis saabub Saaremaale reede, 27. märtsi pealelõunal ja lahkub esmaspäeva, 30. märtsi hommikul.

Aivar Pohlak ütles, et peab Saaremaa ja Uus-Kaledoonia maavõistlust jalgpallis oluliseks ja isegi ajalooliseks kultuurisündmuseks Saaremaal ja seda nii vastase eksootilisuse kui ka mängu sümboolse tähenduse tõttu.

"Elame ajastul, mil jalgpall on maailma ühendav universaalne religioon ning kus jalgpallikoondised ja nende mängud on muutunud üheks kõige olulisemaks piirkondlikku ja rahvuslikku identiteeti kandvaks sündmuseks. On au olla osa sellise sündmuse korraldamisest Saaremaa pinnal," lausus Pohlak.

Jalgpalliliidu president lisas, et analoogina korraldavad mitmed Hispaania provintsid, nende hulgas ka Kataloonia, tänase päevani igal aastal traditsioonilist piirkonna koondise mängu ning see on osa nende kultuurist. Saaremaa on ainus Eesti maakond, kelle jalgpallikoondis mängib regulaarselt rahvusvahelisi mänge, osaledes iga kahe aasta tagant toimuvatel Saarte mängudel, seepärast on esimene rahvusvaheline kohtumine kodupubliku ees hindamatu väärtusega.

"Tavaliselt mängime koondisega kusagil võõrsil ja kaugel saarel," ütles Saaremaa meeskonda Saarte mängudel juhendanud treener Jan Važinski. "Vahepeal on meil olnud muidugi ka huvitavad maavõistlused Hiiumaaga, mis on olnud printsipiaalsed vastasseisud. Aga mäng Uus-Kaledooniaga on ikka kõrgem tase ja võrreldav Saarte mängude kohtumistega. Kodupubliku ees mängimine saab olema meestele muidugi tõsine ja meeldiv väljakutse."

Lisaks kohtumisele Saaremaa ja Uus-Kaledoonia vahel mängitakse neljapäeval, 4. juunil kell 19 Kuressaare linnastaadionil Balti turniiri avamäng Eesti ja Läti meeste jalgpallikoondiste vahel. Mängu kuupäev on esialgne ja kinnitatakse lõplikult pärast EM-finaalturniiri alagruppide loosimist 30. novembril. Mõlemad jalgpallikohtumised on osa Kuressaare saamisest Euroopa spordilinnaks 2020.

Aivar Pohlak ütles, et Eesti ja Läti Balti turniiri mängu korraldamine Kuressaares oli paigas juba kaks aastat tagasi. "Oleme võimalusel püüdnud Eesti koondise mänge aeg-ajalt Tallinnast välja viia," selgitas ta.