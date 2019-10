Pöidel puudu kaks lumelükkajat

Saaremaa vallavalitsuse teespetsialist Raul Koppel ütles Saarte Häälele, et ühe piirkonna pakkumine lükati tagasi liiga kalli hinna tõttu, teisele ei laekunud aga ühtegi pakkumist. "Korraldame uued hinnapäringud ning usutavasti saame kõik piirkonnad ikka kaetud. Samuti on hange veel üleval Valjala piirkonnas," rääkis Koppel.

Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson lisas, et muresid oli ka Salme piirkonnas, aga nüüdseks on sinna lumelükkajad juba leitud. "Kärla-Lümanda hange on veel käimas, seal saab 8. novembriks lõpliku pildi. Ka Kaarmal saime hankega kõikidesse piirkondadesse lepingud peale," lausus ta. Enam kui pooltes Saaremaa piirkondades on kehtivad lumetõrjelepingud praegu olemas. Pihtla, Mustjala, Kihelkonna ja Leisi piirkonnas kuni 2021. aasta kevadeni, Orissaare ja Laimjala piirkonnas 2020. aasta kevadeni.