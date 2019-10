Jaan Palu tapmist ei tunnista: mul on sellest oma nägemus

Esimeses pingis kohtusaali akna all olid istet võtnud Sulev Kallavuse lesk Mendi Kallavus ja Elari Kahest.

Jaan Palu süüdistatakse neljas kuriteoepisoodis. Neist rängim on Sulev Kallavuse tapmine möödunud aasta 8. detsembril Kuressaares Torni tänaval ööklubi Royal Gentlemen`s Club juures.

Kohtunik Kristel Pedassaare küsimusele, kas Palu on neile juba varasemast tuttav, vastasid mõlemad kannatanud jaatavalt. Mendi Kallavus teab oma sõnul Palu 2017. aastast, kuna mees on külastanud baari, mida Kallavus peab.

Elari Kahest selgitas, et on Paluga tuttav juba ligi 15 aastat, on temaga koos "pidu pannud" ja baaris vahel paar sõna juttu rääkinud.