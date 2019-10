Keelamisest, alkoholist ja ööklubidest

Taavi Kurisoo FOTO: Saarte Hääl

Esiteks kasvatuslik küsimus. Iga piirang, mille me kodanikele seame, on otsustuse ja vastutuse kandmine inimeselt riigile. Iga selline samm viib meid sügavamale otsustus- ja vastutusvõimetute inimeste ühiskonda.

Mina pean seda mitte halvaks, vaid perspektiivis lausa ohtlikuks arenguks. Iga sellise sammuga võetakse inimeselt vajadus otsustada, mis on õige ja mis vale, ning sellega kaotame oma moraalse kompassi ja vabaduse. Me oleme sellisest olukorrast tulnud ja peaksime liikuma nüüd teises suunas. Samuti ei ole probleem – purjus ja ebaadekvaatselt käituvad inimesed öösel pärast kolme linnatänavail – ja lahendus – keelame alkoholi müügi öösel kolmest seitsmeni – omavahel kooskõlas. Purjus inimesed tänaval ei ole probleem, vaid tagajärg.

Tulem, mitte probleem

Purjus inimestele on alkoholimüük nii ehk teisiti keelatud ja ilmselgelt see reegel ei toimi. Piiranguid seades ei ole seda probleemi seni suudetud lahendada. Keelamisega saavutame vaid seda, et tänase olukorra jätkudes hakatakse alkoholi öösel ostma mustalt turult. Kui tekib nõudlus, tekib ka pakkumine.

Probleem on nn ööklubide nõiaringis. Kuna ööklubides on alkohol kallis, siis enne ööklubisse siirdumist juuakse poehinnaga alkoholi ja ööklubide tulud vähenevad. Ööklubid nägid lahendusena esinejate lavale tuleku hilisemale ajale nihutamist, et pidutsejatel oleks rohkem aega klubis kulutada, ja hindade tõstmist, et vähenevast alkoholimüügist midagigi teenida.

Pidutsejad kohanevad järjest hilisemate kontserdiaegadega ja joovad enne klubisse minekut kauem ja rohkem, klubid aga üritavad oma tulude eest võideldes nihutada kontsertide aegu järjest hilisemaks. On ilmne, et purjus inimestele alkoholi müümata jättes võiksid klubid praeguses olukorras kohe uksed sulgeda.

See olukord on tänaseks jõudnud absurdi, kus noored kogunevad korteris, et peoks “sooja teha”, jõuavad vahepeal pool pead välja magada ning siis pärast südaööd uuesti kiire “tankimine” ja klubisse.

Lahenduse võti

Lahenduseks saab olla vaid see, kui viia alkoholitarbimine korteritest tagasi ööklubidesse. Pidutsemist ära keelata ei ole võimalik ja alkohol käib mingis koguses sellega ikka kaasas. Parem seda siis teha vähegi kontrollitud keskkonnas.

Selleks tuleb klubide omanikel omavahel teha kaks kokkulepet – tuua kontsertide algused tagasi normaalsesse aega ja taskukohastada alkoholi hindasid klubis. Las inimesed kogunevad õhtul klubis, veedavad meeleolukalt aega ja lahkuvad sealt normaalsel ajal oma jalal.