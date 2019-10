MUHU UUDISSED: Pühabe üöse solgutati jälle selle kelluaaga

Aga neh, et sest juubelist juttu olli, siis siikohtas ma märgi ää, et vallamajase oodetse pilta, mis sünniks tuleva vuasta valla kalendri piale panna. Mida rohkem pilta oo, mise ulgast valitseda, seda kenama kalendri ju suab. Nõnna et ep maksa muhulase viiti arvata, et ega mool põle ikka midad. Kust sa tiad? Äkist oo just soo pilt kõege etem! Nõnna et ää oidig oma pilta kodu arvuti sihes üksi mitte. Suada just kohe ää, sest täna oo viimane tärmin!