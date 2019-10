JUHTKIRI: Orissaare apteegi juhtum ehk Kuidagi ikka saab

Kuni järgmise suveni, st Coopi uue poe valmis saamiseni, tuleb apteegil kolida asenduspinnale. Vallavalitsus leidis apteegi jaoks lahenduse ja ostis Swedbankilt ruumid, mida hiljem endalgi vaja. Paraku on ruumides sularahaautomaat, mis on kohalike jaoks pea sama tähtis kui apteek. Automaati liigutada ei saa. Ravimiamet lähtub omakorda seadusest, et apteegi ruumes pangaautomaati olla ei tohi. Nokk kinni, saba lahti.

Loodetavasti lahendatakse probleem vaheseina paigaldamisega ning lepitakse selleks lühikeseks perioodiks ajutise lahendusega. See nõuab kõikidelt osapooltelt mõistmist ja arusaamist, et väikestes maakohtades on iga teenus kulla hinnaga. Tasub lähtuda põhimõttest, et kui ei saa, siis kuidagi ikka saab.