Asi kindel: Ott Tänak liitub Hyundai tiimiga

Tänak teatas oma ametlikul Facebooki lehel, et ühineb tuleval hooajal Hyundai Motorsport meeskonnaga. Ta märkis, et Hyundai meeskonna pealiku Andrea Adamo nägemus on väga paljutõotav ja vastab Tänaku enda ambitsioonidele.

"Mul on suur au, et mul on võimalus liituda meeskonnaga meie karjääri käesolevas etapis," sõnas värske maailmameister.

Ott Tänaku sõnul on tal suur austus selle vastu, mida Hyundai on juba saavutanud. "Me oleme mitu hooaega omavahel tihedalt võidelnud. Neil on alati olnud konkurentsivõimeline meeskond ja auto, nii et nüüd on huvitav näha asju teiselt poolt," tähendas ta. "Ootan põnevusega, et näha, mida suudame järgmiste aastate jooksul koos saavutada."