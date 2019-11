JUHTKIRI: Kas üksnes tänust piisab?

See tähendab, et palju kasulikum on tegutseda omapäi. Iga omapäi tegutseja ei pruugi aga maapõuest päevavalgele toodud esemeid sugugi riigile anda, vaid müüb need hoopis sellele, kes kõrgemat hinda pakub. Nii võivad aga Eestist välja rännata esemed, mis pakuksid meie ajaloo uurimise seisukohast uut ja/või olulist infot. Ning mille olemasolust ei pruugi keegi peale ostu-müügitehingu osaliste midagi teada.