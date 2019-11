Heade tegude päev kutsub saarlasi annetamistalgutele

3. detsembril on vabaühendused üle Eesti oodatud oma tegevust tutvustama, uusi annetajaid otsima ning olemasolevate annetajatega sidemeid tugevdama. Kõik inimesed on aga oodatud nende jaoks tähtsat valdkonda toetama.

Annetajad saavad toetada Pikleri kolmnurga soetamist MTÜ-le Vaba Laps. Ühingu eesmärk on rikastada Saaremaa haridusmaastikku ning luua Saaremaale waldorflastehoid, kus lapsi ümbritseb rahulik ja turvaline kodune keskkond. Pikleri kolmnurk, mida ühing osta soovib, on nn ronipuu, mis arendab lapse koordinatsiooni ja motoorikat. Annetada saab internetis MTÜ pangaarvele.

MTÜ Muhu Pärandikool korraldab aga 3. detsembril Liival pärandikooli raamatupoe talgud, kus on kavas värvida ja kinnitada lakke raamatupoe laelauad ning ruum korrastada. Samuti on võimalus anda nõu ruumi väljanägemise osas! Annetada saab kohapeal ja internetis.

Annetamistalgud on osa üleriigilisest kodanikuühiskonna nädalast Ühisnädal. Talgute eestvedajad on vabaühenduste liit koostöös vabariigi presidendi kantselei ja maakondlike arenduskeskustega. Samuti on abiks vabatahtlikud.