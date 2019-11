Raigo Kuusnõmm kümne parema hulka ei jõudnud

“Sel aastal oli tase enneolematult kõrge,” märkis atleet. “Tekkis olukord, kus enda parima vormi juures, mis kunagi tehtud, ei saavutanud ma head kohta. Paraku on aastad erinevad ja nüüd tuleb väike puhkus ning siis mõtleb, mis sihi edasiseks seab. Ei oleks seekord osanud midagi teisiti teha.”

Kuusnõmm ütles, et ega ka madalamas kategoorias –75 kg, kus ta Euroopaski võistles, oleks vähem osalejaid olnud. Seal oli 29 meest rivis ja järgmises, –85 kg meeste seas oli korraga laval 37 meest. “Sellisest rivist on väga keeruline silma torgata. Tase oli väga ühtlane ja oli näha, et kõik olid seekord vormi saanud,” tõdes ta.