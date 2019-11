Kalarestoran KuKuu kuulutati Saaremaa parimaks söögikohaks

Paremusjärjestus sünnib igal aastal selle alusel, et White Guide’i meeskond käib anonüümselt aasta jooksul restoranides ja reastab need vastavalt toidu kvaliteedile, teenindusele, innovaatilistele lähenemistele ja atmosfäärile.

Eestist toodi tulevaks aastaks välja 30 parimat ja lisaks veel 70 söögikohta, mida teejuht soovitab külastada.

Kui maakonna arvestuses on kõrgemail, 5. kohal Muhu Pädaste mõisa restoran Alexander, mis Eesti arvestuses on tipprestoranide seas olnud aastaid, siis nüüd on esikolmekümnesse mahtunud ka kalarestoran KuKuu. Täpsemalt on restorani päralt 28. koht.

Nägi unes

KuKuu peakoka Toomas Leedu sõnul läks neil tänavu üle ootuste hästi. "Nägin unes, et läheb hästi, aga et nii hästi, seda mitte," naeris Leedu. "Nii ambitsioonikas ei julgenud tõesti isegi unes olla – jalad jäid ka seal maha."

See, et restoran on aastaid suutnud värsket kohalikku kala pakkuda, on tema sõnul kogu meeskonna tubli töö tulemus. "Pole vahet, kas pesed nõusid või poleerid klaase – tihtipeale seda justkui kõige viimast lüli alahinnatakse, aga restoranis see nii ei ole," kinnitas Leedu. "Võid ju kõige inetuma hammasratta ka välja võtta, mis kella välisilmega ei sobi, aga sel juhul jääb kell ühel hetkel lihtsalt seisma. Tegemist ei ole minu egotripiga, see on kogu suure meeskonna võit!"

Köögipoolt jagati samas lossipargis asuva Ekesparre butiikhotelliga ning nende kahe peale kokku oli hooaja lõpuks töötajate nimekirjas ca 70 inimest. "Selline tiitel saabki tulla ainult läbi suure pingutuse," leidis Leedu.

“Hooajalise restoranina ei ole see lihtne saavutada, aga oleme algusest peale ju päris mitmeid aastaid selle nimel kõvasti pingutanud.” - Restorani peremees Toomas Leis

Samas usub ta, et kuursaali restoran eristub teistest söögikohtadest piisavalt ja see võis neile samuti edu tuua. "Hommikuti pead kammides näen, palju mul on halle karvu ja tean, et need on tingitud sellest, kui meri tormab ja mehed ütlevad mulle nõutult – ega nad enesetapjad ole, et merele lähevad," rääkis kalarestorani peakokk. "Siis pean kasvõi ise auto võtma ja teisele poole saart sõitma, et sealt midagi kätte saada. See on raju töö ja seepärast keegi teine seda teha ei taha."

Leedu sõnul on nad tabelis olnud varemgi, aga mitte mainitud TOP 30 hulgas, kes punktiarvestuses välja toodud. Varem on mõni punkt puudu jäänud ja konkurents olnud restoranide seas nii tihe, et see paar punkti väiksem skoor on paigutanud nad nt 50. kohale.

Kas unustati?

Sedakorda paistsid nad millegi poolest tugevamalt silma. Esmaspäeva õhtul Tallinnas Kultuurikatlas toimunud auhindade üleandmisel hakkas Leedu oma sõnul juba ärevaks muutuma, kui n-ö punktikohata, kuid siiski soovitatud restoranid hakkasid otsa lõppema ja žürii polnud Kukuud endiselt maininud. "Mõtlesin, et kas meid on üldse unustatud," naeris Leedu. Läks aga veelgi paremini.

Ka restorani peremehe Toomas Leisi hinnangul on see suur tunnustus kogu meeskonnale, sest ühtviisi loevad nii toit, jook, kogu meeleolu kui ka atmosfäär. "Hooajalise restoranina ei ole see lihtne saavutada, aga oleme algusest peale ju päris mitmeid aastaid selle nimel kõvasti pingutanud," nentis Leis.

Igal juhul on Leisil tulemuse üle väga hea meel ja tema tänu kuulub ka klientidele. "Tunnustus on nagu kirss tordil," rõõmustas Leis.