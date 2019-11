Orissaare memmede reilender jõuab naiste tantsupeole

Tegu pole siiski mitte spetsiaalselt selle konkursi jaoks loodud teosega, vaid tantsuga, mille Anne Keerd pani kokku juba 2017. aasta alguses toimunud tantsuloomevõistluse "Saarlane tantsib" tarbeks. Tookordsel rahvakultuuri keskuse ja Saaremaa rahvakultuuriseltsi korraldatud konkursil "Ämma reilender" 36 konkurendi hulgas auhinda küll ei pälvinud, kuid jõudis Saare maakonna tantsupeo repertuaari ja on publikule suurel väljakul ette tantsitud.

Anne Keerd möönis, et ilmselt aitas tunnustuse saamisele kaasa asjaolu, et tants on Jaaniroosi memmedel hästi jalas ja nad võivad seda kasvõi une pealt tantsida. Aga tants ise on samuti tore ja krapsakas.

"Me ei saanud kahjuks võistluse lõpuni olla, kuna kiirustasime praamile, aga minu kõrval istus tunnustatud tantsujuht Maire Udras ja tema ütles, et see on nii lahe tants, vahva karakteriga ja naised tantsivad suure lustiga. Ilmselt see lust ja meeleolu, mida naised edasi andsid, oli üheks suureks boonuseks, miks just see tants välja valiti," rääkis ta.

Sotsiaalmeedias kättesaadavast videost on kõigil huvilistel võimalik Jaaniroosi häälekat etteastet oma silmaga üle vaadata. Keerdi sõnul arvati, et tantsijate kilkeid võinuks esinemise ajal rohkemgi olla. "Mina ütlesin, et saare naiste kombel kilgatakse täpselt seal kohas, kus vaja on," muigas ta.

Oma kategooria võit tähendab seda, et "Ämma reilender" peaks olema kahe aasta pärast toimuva kolmanda naiste tantsupeo repertuaaris. "See on looja jaoks suur asi. See tähendab, et tants hakkab elama ja läheb mööda Eestit laiali, kuna rühmi, kes seda tantsima hakkavad, on päris palju. Ma usun, et mõnele rühmale jääb see ka hiljem repertuaari. See on ehk isegi kõige tähtsam – siis ta elab edasi. Ja selle mõttega kõik tantsuloojad ju tantse teevad."

Saarlaste loomingust pääses Jõgeva konkursi lõppvooru ka Virge Varilepa ja Reet Sillavee tants "Saare naine", mille esitas TTÜ naisrühm Kuljus, kuid millele seekord auhindu ei jagunud.

Jõgeva naistetantsude konkursi eesmärk oli leida uusi tantse kolmanda Eesti naiste tantsupeo "PereLugu" repertuaari. Konkursil võisid osaleda tantsud, mis on loodud eesti rahvamuusikale, rahvamuusika töötlusele, eesti autorite muusikale ning lähtuvad eesti rahvatantsu põhisammudest ja tantsutraditsioonidest. Oodatud olid tantsud naisrühmale, neiduderühmale, memmederühmale, solistile ja tüdrukuterühmale (1.–5. klass). Tants pidi olema originaallooming ning ei tohtinud olla varem auhinnatud.

Võistluse eelvooru saabus 88 videot, millest žürii tegi esmase valiku. Lõppkonkursil tuli esitusele 46 tantsu, neist 7 tüdrukute tantsud, 8 vanaemade tantsud, 20 naistetantsud, 10 neidude tantsud ja üks solistide tants. Žüriisse kuulusid Ülle Feršel, Kaja Kivi, Ülo Luht, Vaike Rajaste, Kärt Vuks.

Kolmas Eesti naiste tantsupidu toimub 13. juunil 2021 Jõgeval.