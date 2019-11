Lääne-Saaremaal läheb prügi vedu pea kaks korda kallimaks

Endise Lääne-Saare valla piirkonnas kallineb segaolmejäätmete vedu näiteks üle kahe korra. 240-liitrise mahuti tühjendamine maksis enne 5,03 eurot, uus hind on 10,66. Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkonnas tõuseb hind veidi vähem.

Eelmisel nädalal kinnitatud Kuressaare ja Ida-Saaremaa hinnakirjas on kõigi jäätmeliikide veo hind samuti tõusnud.

Väikseim võimalik mahuti on 80 liitrit. Soovi korral võib eramajapidamistest segaolmejäätmeid, vanapaberit ja pakendijäätmeid üle anda ka kilekotiga ilma erimahutit soetamata. Vanapaberit tohib eramajapidamisest üle anda ka pappkastiga, kui veopäeva ilm seda võimaldab.

Prügi äravedu saab tellida sagedusega ühest korrast kahe nädala jooksul kuni ühe korrani kvartalis. Erandiks on konteinerisse kogutud biojäätmed, mille konteinereid tühjendatakse kord kuus või kord kahe nädala jooksul.

“Võrreldes varasemaga on hind kõrgem, aga prügiveohinnad on tõusuteel üle Eesti,” ütles abivallavanem Jaan Leivategija, lisades, et hinnatõusu saab oluliselt leevendada, kui jäätmeid liigiti ära anda.