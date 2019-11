Saare maakonna laulupeole on registreerinud üle poolesaja kollektiivi

Laulupeo projektijuhi Rasmus Tüütsi kinnitusel käib praegu suhtlemine ka mitme väliskollektiiviga, kes on samuti avaldanud soovi meile esinema tulla. Kohalikud lauljad on aga juba asunud peo repertuaari harjutama.

"Osalesin koorilaulupäeval ka ise lauljana ja sain sellest äärmiselt positiivse emotsiooni. Ka teistelt lauljatelt saadud tagasiside andis kinnitust, et laulupäev õnnestus hästi ja laulmisel on tugev ja ühendav jõud," lausus Tüüts.

Peo ettevalmistuste kohta ütles Tüüts, et veidi küsimusi tekitas ehk peole registreerimise süsteemi uuendus.

"Aga tõepoolest ei ole veel ilmnenud selliseid kohti, mida saab mureks pidada. Kuna toimkond on tänavu peaaegu täiesti uus, siis on see väljakutse ka korraldajatele, kes kindlasti endast parima annavad," kinnitas Rasmus Tüüts.