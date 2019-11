Lihatööstuses saab tööd tehnoloog-tootearendaja

Juba õpingute ajal tööle

Lihatoodete tehnoloogi töö on tema sõnul raske, ent täielikult rutiinivaba. “Iga päev on erinev. Mitte kunagi ei tea, mis ees ootab, ja see on põnev,” kinnitab ta.

Ehkki palju on tööd ka paberitega ja arvuti taga, on alati võimalus, et kui ta just parasjagu arvuti taga istuda ei taha, saab minna tootmispoolele. “Ise saan varieerida,” sõnab ta.

Ivi töötab näiteks välja erinevaid norme ja vastutab selle eest, et lihatooted, mis inimeste toidulauale jõuavad, oleks parimad võimalikud. Vastutus on tegelikult tohutu – juba tööstusesse sisse tuleva liha vaatab just tema üle, kas see sobib või mitte. Kui tootmises on juhtunud midagi, näiteks on vorsti sisse sattunud konditükk, on jälle tehnoloog see, kes asub “luuresse”, kuidas selline asi juhtus, ja peab välja töötama ennetava tegevuse, et vältida kõrvalekaldeid. Samuti meeldib talle oma töö juures see, et töö käib inimestega ehk tegemist pole üksinda nokitsemisega. “Alati on meeskond olemas ja töökaaslased on mul toredad,” kinnitab ta.