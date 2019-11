Pisike Saaremaa tüdruk vajab annetajate abi südameoperatsiooniks

Dilara sündis väikelaste seas harva esineva haruldase raske rütmihäirega. See võib panna ta südame tundideks pekslema rohkem kui 260 lööki minutis. Eluohtliku olukorra päästikuks on näiteks viirusse nakatumine. Väljapääsuks oleks keeruline ja kallis südameoperatsioon Rootsis.

Dilara ema Gerli võrdleb oma lapse haigust viitsütikuga pommiga. "Ma ei tea mitte iialgi, millal aktiveerub selline rütmihäire, mis ei katke ise ära ja vajab ikkagi intensiivravi abi, et seda süstiga katkestada," ütleb Gerli.

Dilara südamehaigust ei tuvastatud ligi aasta jooksul. Ema häiris, et laps hooti lausa tilkus higist. Perearst arvas aga, et osa lapsi higistabki rohkem.

11-kuusena jäi Dilara äkki haigeks, oli väga nõrk ja loid. Samal päeval tüdruku ülevaadanud perearst kahtlustas lapsel viirust. Kui järgmisel hommikul ei jaksanud pisitüdruk end isegi voodis keerata ja oksendas, viis ema lapse EMO-sse. Seal selgus, et tüdruku süda lõi nii kiiresti, et seda ei olnud praktiliselt võimalik lugeda – rohkem kui 260 lööki minutis.

Öeldi, et lapsel on tõsised südame rütmihäired – täiskasvanu süda sellist koormust vastu ei peaks. Rütmihäired oli täiel võimsusel esile kutsunud viirushaigus. Dilara südamele on tõsiseks ohuks iga nakatumine.