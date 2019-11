Pool 3-aastase Dilara südamelõikuse rahast on koos

"Dilara toetajaskond on väga suur – järelikult läheb selle pisikese tüdruku tervis ja ta ema mure inimestele korda," ütles Dilara heaks raha koguva heategevusorganisatsiooni MTÜ Naerata Ometi turundusjuht Heiki Lutschan .

Kui enamus annetusi jääb 5 ja 25 euro vahele, siis on tehtud ka paar sajaeurost ja üks 250 euro suurune annetust.

"Kui ühele väikesele tüdrukule on Eestis tehtud juba kaks operatsiooni, millest pole kasu olnud, aga välismaalt saaks ta abi, siis tuleb püüda selleks võimalus leida," ütles Lutchan. "Oleme väga tänulikud kõigile, kes Dilara heaks juba raha annetanud on ja loodame, et annetusi tuleb veel."