REPLIIK: Sooja-külma mäng

Kord nagu vihjataks müümisvajadusele, teisalt jälle kinnitatakse, et ei tohiks mitte mingil juhul müüa. Nendest signaalidest arusaamine meenutab veidi lapsepõlves mängitud sooja-külma mängu, kus pidi ära arvama, kuhu mingi asi on peidetud. Osav juhataja suutis otsijal juhtme üsna kiiresti kokku jooksutada.

Madis Kallas: Vald ei pea soojusmajandusega tegelema. Saaremaa vald on viimane, kellel on oma soojusmajandus.

Kaido Kaasik (Valjala): Ma ei annaks seda soojamajandust käest ära. See on väga vajalik oma vallale.

Madis Kallas : Olen nõus Kaidoga. Peame neid (Kuressaare Soojust – toim) raputama, et see valdkond hakkaks laiemalt tegutsema. Kaardistame ära, otsuseid saab teha ainult vallavolikogu.

Küsisin arutelule kommentaari ka vallavanemalt, kes tunnistas, et ei väljendanud ennast kõige selgemalt. Ta täpsustas, et Kaasikule vastates pidas ta silmas, et Kuressaare Soojus on igal juhul väga oluline: kas siis valla või kellegi teise omanduses.